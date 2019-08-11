فيديو.. لاعبو عجمان يعددون فوائد معسكر مصر استعدادا للموسم الجديد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحدث لاعبو عجمان الإماراتي عن فوائد المعسكر الذي أقامه الفريق في مصر استعدادا للموسم الجديد.

فيديو.. عجمان يوضح أسباب اختيار مصر لإقامة معسكره

وكان عجمان خاض فترة إعداد في ألمانيا لمدة أسبوعين، ثم استكمل فترة الإعداد بمعسكر في مصر، حيث لعب خلاله عددا من المباريات الودية، حيث خسر أمام بيراميدز 0-3، وتعادل مع بتروجيت سلبيا، ثم تعرض للهزيمة من الإنتاج الحربي ٢-١، وأخيرا خسر من المقاولون العرب 0-1.



وقال علي خميس في تصريحات لـ"العين الرياضية": "أعتقد أن معسكر مصر أقوى وأهم من المعسكر الأول في ألمانيا، كان هناك احتكاك مع أندية قوية ولاعبين مميزين، نحن بحاجة لهذا الأمر من أجل الاستعداد للدوري الإماراتي بشكل قوي".



بدوره، قال جابر جاسم: "المعسكر في المرحلة الثانية بمصر كان مميزا، وصلنا لمصر من أجل لعب عدد من المباريات الودية بعدما قمنا برفع الكفاءة البدنية والفنية في المراحل السابقة من المعسكر".



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وأكمل: "نتمنى أن يحدث تجانس بين جميع اللاعبين خلال المرحلة المقبلة، في معسكر مصر خضنا بعض المباريات الودية وبالتالي هناك حالة إرهاق، كل لاعب يتمنى أن يكون في التشكيلة الأساسية".

من جانبه، تحدث الغاني ويليام أوسو، قائلا: "المعسكر يسير على نحو جيد ومميز، الجميع يبذل قصارى جهده، خلال فترة الإعداد".

وأتم: "فريق عجمان قدم مستوى مميزا خلال الموسم الماضي، وسنحاول أن نقدم المردود ذاته في الموسم المقبل والحصول على نفس المركز، أو مركز أفضل خلال الموسم الجديد لدوري الخليج العربي".

يذكر أن عجمان أنهى الموسم الماضي من دوري الخليج العربي في المركز السابع.