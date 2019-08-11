فيديو.. عجمان يوضح أسباب اختيار مصر لإقامة معسكره

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف ناصر الظفري، المدير التنفيذي لشركة كرة القدم بنادي عجمان، عن أسباب اختيار الجهاز الفني للفريق، خوض أحد مراحل المعسكر الإعدادي للموسم الجديد في مصر.

وكان نادي عجمان خاض فترة إعداد في ألمانيا لمدة أسبوعين، ثم استكمل فترة الإعداد بمعسكر في مصر، ولعب عجمان عددا من المباريات الودية، حيث خسر أمام بيراميدز 0-3، وتعادل مع بتروجيت سلبيا، ثم تعرض للهزيمة من الإنتاج الحربي ٢-١، وأخيرا الخسارة من المقاولون العرب 0-1.

وقال ناصر الظفري، في تصريحات لـ"العين الرياضية"، "كان لنا تجربة سابقة في الموسم الماضي خلال فترة توقف المسابقات المحلية بسبب منافسات كأس آسيا ٢٠١٩، وقررنا البحث عن دولة قريبة، وبها تجارب ودية قوية لهذا قمنا باختيار مصر".



وواصل "وبعد التجربة السابقة وجدنا أن هناك استفادة كبيرة للفريق، سواء على المستوى البدني أو الفني".



واختتم "أيضا التنظيم المميز ونجاح مصر في تنظيم بطولة كأس أمم أفريقيا ٢٠١٩ بجانب قوة الأندية المصرية، كلها أمور جعلتنا نختار مصر معسكرا لنا".

