مانشستر يونايتد يحسم صفقة موهبة موناكو

حسم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي صفقة ضم الفرنسي ذي الأصول التونسية هانيبال ميجبري لاعب وسط موناكو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حسبما أعلن النادي الفرنسي.

وأشارت صحيفة "ميرور" البريطانية إلى أن مانشستر يونايتد تفوق على أندية أوروبية عدة في سباق التعاقد مع ميجبري الذي يتم عامه الـ17 في يناير/كانون الثاني المقبل.

وتواجد البرتغالي خورخي مينديز وكيل اللاعب في مقر تدريبات مانشستر يونايتد الشهر الماضي لإنهاء الاتفاق مع الشياطين الحمر حول ضم هانيبال مقابل 9 ملايين جنيه إسترليني.

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ويستعد لاعب منتخب الشباب الفرنسي للانتقال لمانشستر يونايتد بعد الحصول على موافقة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، كون اللاعب لا يزال تحت السن القانونية "18 عاما".

وأوضحت "ميرور" أن هانيبال تحدث مع الفرنسيين بول بوجبا وأنتوني مارسيال ثنائي مانشستر يونايتد أثناء زيارته للنادي، وقد شجعاه على الانضمام للفريق خلال الفترة المقبلة.

فضلا عن ذلك، تحدث النرويجي أولي جونار سولسكاير مدرب الشياطين الحمر مع هانيبال، مؤكدا أنه يجب عليه العمل بقوة ليحصل على فرصة الحضور في الفريق الأول ليونايتد.