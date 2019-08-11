هذه قصة الطفل الذي ينزف دمًا مع اللاعب محمد صلاح

مقالات مختارة: تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للنجم المصري محمد صلاح برفقة طفل إنجليزي ينزف دمًا من وجهه، بعدما حاول الطفل الركض خلف سيارة صلاح لالتقاط صورة معه.

وبحسب “العربية” فقد ارتطم الطفل لويس فولر (11 عاما) بعمود كهرباء، بينما كان يركض هو وأخوه إسحاق (10 أعوام)، خلف سيارة نجم نادي ليفربول الإنجليزي، ما أدى إلى سقوطه على الأرض وإصابته في الأنف.

وبعد أن لاحظ صلاح أن هناك شيئا ما يحدث، عاد للخلف بسيارته وترجل منها للاطمئنان على المشجع الصغير.

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وقال جو كوبر، زوج أم لويس، “بينما كنا سنطلب الإسعاف، رأينا صلاح يقود سيارته بالقرب منا بعدما رأى لويس، وقد اقترب حتى يطمئن عليهما”.

وكتب كوبر على تويتر مع صور للمهاجم برفقة الولدين “نشكرك يا صلاح على عودتك للاطمئنان عليهما بعدما أصيب لويس وهو يحاول التلويح لك”.

وتابع “يحبك كثيرا وزال الألم فورًا حين احتضنته.. أنت رجل حقيقي.. أشكرك أيها الملك المصري”. نقلا عن العربية.