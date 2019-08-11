انور نور يهدي جمهوره كليب “منّو قليل”

أطلق الممثل والفنان انور نور اغنيته الجديدة “منو قليل”، على طريقة الفيديو الكليب.

الأغنية سبق وأطلقها “نور” منذ أكثر من شهر تقريباً على طريقة الاوديو وهي من كلمات جويس عطالله، الحان مصطفى مطر، توزيع كارنو وانتاج فهمي الدجاني.

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الاغنية جاءت باللهجة اللبنانية، تميّزت بايقاعها ولحنها الرائع وأحب أن يوثقها على طريقة الفيديو فظهر انيقاً ووسيماً بعدة كادرات.

يذكر ان النجم انور نور قد شارك في بطولة مسلسل “الباشا” الذي عرض على قناة الجديد، الى جانب نخبة من نجوم التمثيل ابرزهم رشيد عساف، نيكولا معوض، جيهان خماس، رانيا عيسى، باميلا نون، منال طحان، جهاد ياسين، حسن حمدان، سهى قيقانو، جورج دياب، طوني نصير، ايلي شلهوب وجمانه شمعون، جويل الفرن، يمنى شري وغيرهم انتاج شركة مروى غروب.