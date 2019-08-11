شكرا لقرائتكم خبر عن بدون حذاء.. هيفاء وهبى ترقص حافية القدمين فى السويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، حفلا غنائيا فى السويد ضمن فعاليات مهرجان جوتنبرج الثقافى ، وظهرت أثناء رقصها على إحدى أغنياتها بدون حذاء. وقدمت هيفاء وهبي عددا من أغانيها الشهيرة المميزة بالإضافة إلى اغاني ألبومها الجديد "حوا" منها "توتا" ،"هفضل" "واحشني" ،" ست البنات" و"صباحوا ورد" .. وغيرها ممن طالب بها محبوها على مدى قرابة الساعة ونصف الساعة لم تنقطع خلالهما وصلات الرقص وهتافات الإعجاب .

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