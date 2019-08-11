شكرا لقرائتكم خبر عن 5 فنانات لن يتناولن اللحوم فى عيد الأضحى.. تعرف عليهن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشتهر عيد الأضحى بتناول أكل اللحوم الحمراء، ما قد يمثل تهديدا للصحة العامة، حتى أنه يشتهر بـ "عيد الحمة"، وبعض النجوم أدركوا خطورة التركيز على تناول اللحوم والتأثير السلبى على الصحة وعلى البيئة، فقرروا أن يكونوا نباتيين.

لبنى عبد العزيز

قالت الفنانة لبنى عبد العزيز بأنه تتبع نظام غذائى محدد للحفاظ على جمالها ونضرة بشرتها وهذا بالإضافة لكونها نباتية ولا تتناول اللحوم أو الدواجن منذ سنوات طويلة للحفاظ على صحتها لأن أكل اللحوم تؤدى للأمراض، وتحرص على تنظيم وجباتها بشكل منتظم والذى يعتبر سر جمالها ورونقها التى تظهر به.



لبنى عبد العزيز

شيرين رضا

قالت الفنانة شيرين رضا، إن حبها للحيوانات جعلها شخصية نباتية بشكل كبير، مشيرًا إلى أنها لا تأكل اللحوم أو الطيور، وتعتبر الحيوانات أصدقائها فكيف ستأكلهم، وأنها تحب الحيوانات أكثر من البني آدمين علشان ملهومش صوت، وكمان أن الحيوانات في بلدنا مهدور حقهم".



شيرين رضا

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دينا الشربينى

أقلعت دينا الشربيني عن تناول اللحوم، وأصبحت نباتية، وأوضحت أن السبب فى ذلك هو "الخيالات" التي كانت تتعرض لها عندما تفكر في الحيوانات، ورأت مشهد في أحد المسلسلات عن طفلة مختطفة، وقام الخاطف بتقديم طعام حيواني لها، فرفضت وقالت له إنها نباتية، وسألته: "كيف تأكل شيئا لديه أب وأم؟، وهو ما جعلها تفكر فى الامر وتقتنع بحديث الطفلة وأصبحت لا تأكل اللحوم أيضا.



دينا الشربينى

نانسى عجرم

أطلت الفنانة نانسى عجرم من خلال جلسة دردشة عبر موقع التواصل الإجتماعى، بأن وزنها يصل 48 كيلو جرام، وكشفت عن نظامها الغذائى الذى تتبعه قائلة، "اعتبر امرأة نباتية ولا أتناول اللحوم والدجاج لذلك اكتفي عند تلبية دعوات الإفطار بالمقبلات والصحون الباردة، لكنني في النهاية أدلل نفسي بطبق من الحلوى العربية اللذيذة".



نانسى عجرم

اليسا

نشرت الفنانة اليسا فى فبراير الماضى عبر صفحتها على موقع "إنستجرام"، صورة لأطعمة غذائية نباتية تحتوى فقط على الخضار والفاكهة، لتُعلن من خلالها تحول نظامها الغذائى إلى نظام صحى يعتمد على النباتات، وذلك بعد إصابتها بمرض السرطان ويعد المأكولات النباتية يساعد بشكل كبير على القضاء من هذا المرض.