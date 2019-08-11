ريهام أيمن تشارك الجمهور بصورها من أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: نشرت الفنانة ريهام أيمن، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، مجموعة من الصور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. وظهرت ريهام في الصور بإطلالة كاجوال أنيقة مرتدية قبعة، وتقف وسط الأشجار، معلقة: "روحي تنتمي إلى الطبيعة". يُذكر أن الفنانة ريهام أيمن تزوجت من الفنان شريف رمزي في 15 مايو 2015، وبعدها اعتزلت التمثيل.

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