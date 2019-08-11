وفاة طليقة الفنان أحمد السعدني بأزمة قلبية مفاجئة

صدمة كبيرة تلقاها الفنان المصري أحمد السعدني بعد وفاة طليقته وأم أبنائه، أمل سليمان، نتيجة إصابتها بأزمة قلبية مفاجئة.

ونقلت أمل إلى أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة الشيخ زايد بالجيزة، بعد تعرضها لأزمة قلبية حادة تسببت في وفاتها.

وتقرر تشييع جثمان الراحلة بعد صلاة ظهر السبت، على أن يتم دفن الجثمان بمقابر العائلة بمدينة السادس من أكتوبر.

الفنان السعدني لديه طفلان من طليقته الراحلة هما ياسين وعبد الله، وشهدت الحياة الزوجية للثنائي العديد من الخلافات، حيث لم تفلح محاولات الأهل في حل الخلافات التي نشبت بينهما ما تسبب في انفصالهما قبل سنوات.