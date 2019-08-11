من هو الفنان الكويتي “حمود ناصر” الذي توفي اليوم ؟

يعيش الوسط الفني في الكويت حالة من الصدمة إثر إعلان وفاة الفنان الشاب حمود ناصر (41 عامًا)، بعد إصابته بنوبة قلبية مفاجئة. ونعى فنانون وإعلاميون كويتيون الفنان الشاب الذي اعتبروا رحيله ”فاجعة“، مقدمين التعازي لعائلة الفقيد دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول ظروف الوفاة.

والفنان حمود ناصر ولد عام 1977، وهو مطرب وملحن وشاعر غنائي كويتي، حيث أصدر ألبومات عدة وقام بتلحين عشرات الأغاني، كما خاض غمار تجربة التمثيل وألف العديد من تيترات المسلسلات كان أبرزها ”صديقات العمر والاختيار“. وللفنان الراحل حمود ناصر العديد من الأعمال الفنية، منها: ”اطمئن، أنت عالبال، ليش ما تزور، وساعات، وتلون وحبيبي وأنهي كلامي والعين وراحت أيامي“؛ وغيرها من الأعمال.