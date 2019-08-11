رابع يوم العيد.. وائل جسار في حفل غنائي بالبحرين

يشارك الفنان وائل جسار، ضمن احتفالات عيد الأضحى، بحفل غنائى فى رابع أيام العيد الموافق 14 أغسطس، وذلك بأحد الفنادق الكبرى فى البحرين. كما انه طرح أغنيته الجديدة بتلبك، عبر صفحته الشخصية على الفيديوهات الشهير " اليوتيوب". ويتعاون وائل جسار من خلال تلك الأغنية مع المؤلف منير بو عساف، Advertisements والملحن ملحم أبو شديد ، والذى قام بتوزيع الأغنية أيضا. والملحن ملحم أبو شديد ، والذى قام بتوزيع الأغنية أيضا. الجدير بالذكر أن وائل جسار أحيا مؤخرًا حفلًا مع الفنان المصري محمد عدوية في التجمع الخامس بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

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