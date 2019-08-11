15الجاري ..تامر حسنى يحيى حفلا فى سلطنة عمان

يقوم الفنان تامر حسنى بإحياء حفل العيد فى سلطنة عمان، وذلك يوم الخميس الموافق 15 أغسطس الحالى، ضمن مهرجان صلالة السياحى على مسرح المروج، كما يحيى حفلا غنائيا آخر الجمعة 30 أغسطس الحالى، بمدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي.

ومن المقرر ان يقدم تامر حسني في حفله باقة من ألمع اغانية التي يحبها حمهورة ومنها:" ناسيني ليه"، "كفياك اعذار"، "كل حاجة بينا" وغيرهم.

وكان تامر اعتذر مؤخرًا عن المشاركة في ثالث مواسم برنامج المسابقات "ذا فويس كيدز".

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كما يطرح فيلمه الجديد "الفلوس" فى دور العرض بمنتصف العام المقبل، بعد خروجه من المنافسة فى موسم عيد الأضحى الحالى، ويرجع السبب لعدم الانتهاء من عملية المونتاج، والفيلم بطولة زينة، خالد الصاوى، عائشة بن أحمد، نانسى صلاح، محمد سلام، وآخرون اضافة الى ظهور ويزو كضيفة شرف تأليف محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق.