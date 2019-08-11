الجمعة.. عمرو دياب يحيي حفلًا غنائيًا بالإسكندرية

يستعد الهضبة عمرو دياب لإحياء حفل غنائي، الجمعة 16 أغسطس الجاري بمدينة العلمين الجديدة فى الإسكندرية، ومن المقرر أن يقدم دياب خلال الحفل مجموعة من أغانى ألبومه الجديد "أنا غير" . دياب خلال الحفل مجموعة من أغانى ألبومه الجديد "أنا غير" . وقد قدم دياب تهانيه لجمهوره بمناسبة عيد الأضحى المبارك، من خلال طريقة جديدة ونشر فيديو، بصوته، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك،: "كل عام وأنتم بخير، عيد أضحى مبارك، عمرو دياب".

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