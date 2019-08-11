شاهد.. نجل محمود عبد العزيزيطلب الدعاء لوالده في العيد

نشر الممثل والمنتج محمد محمود نجل الفنان الراحل محمود عبد العزيز تغريدة لوالده جاء بها تهنئته لجمهوره في مصر والبلاد العربية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك نشرها نجله عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". المبارك، وذلك نشرها نجله عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". معلقا عليها قائلا:" قلت أعيد على Advertisements حضراتكم أنا وأبويا كل سنة وحضراتكم جميعا بألف خير ". حضراتكم أنا وأبويا كل سنة وحضراتكم جميعا بألف خير ". يذكر أن الفنان محمود عبد العزيز قد توفي في يوم 12 نوفمبر 2016 بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 70 عاما .

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