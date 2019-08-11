نشرت الفنانة حنان مطاوي صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، هنأت خلالها جمهورها بمناسبة عيد الأضحى المبارك. ونشرت مطاوع صورة لها عبر إنستجرام وعلّقت عليها قائلة:" عيد سعيد علينا كلنا يارب كل أيامنا أعياد وفرح وسعادة". وكانت إدارة مهرجان همسة الدولي للآداب والفنون، أعلنت تكريم الفنانة حنان مطاوع وجائزة أفضل ممثلة عن دورها بمسلسل "لمس أكتاف" ضمن تكريمات المهرجان في دورته السابعة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حنان مطاوع تهنيء جمهورها بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.