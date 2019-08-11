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شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من كتابة فيلم Thor الجديد وفقا لخطة مارفل القادمة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شركة مارفل للانتاج الفنى والسينمائى، على الانتهاء من عملية كتابة الجزء الجديد من فيلم Thor الذى يأتى بعنوان Thor: Love and Thunder، قبل البدء فى عملية التصوير المقرر لها يناير القادم.
الفيلم الجديد سيكون من بطوله النجم العالمي كريس هيمسورث، وهو العمل الذي ينتظره الملايين من عشاق السينما حول العالم، وستشاركه الممثلة الامريكية تيسا تومبسون، وهي واحدة من أبطال فيلم " Thor: Love and Thunder ".
Thor: Love and Thunder
ومن المقرر أن يقوم المخرج تايكا وايتيتى بعملية إخراج الفيلم، بعد نجاحه فى إخراج الجزء الثالث من الفيلم وهو " Thor : Ragnarok " وكان من تأليف إريك بيرسون وكريج كايل، كما قام تايكا بالأداء الصوتى فى هذا الجزء "3" بشخصية " Korg ".
ووفقاً لخطة مارفل، فأن الفيلم الجديد من المتوقع ان يعرض فى دور العرض في الـ 5 من نوفمبر عام 2021.
Thor: Love and Thunder
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