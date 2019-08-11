شكرا لقرائتكم خبر عن حفلات شوى وفتة.. أشهر طقوس فناني الزمن الجميل مع عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لعيد الأضحى ذكريات وطقوس لدى نجوم الزمن الجميل، فمنهم من يقيم حفلا "للشواء" ومنهم من يبرع في إعداد صواني الفتة مع اللحم الضأن، وفي خلال السطور التالية يرصد ”الخليج 365” أهم وأشهر الولائم التي اشتهرت بها نجوم الزمن الجميل.

فاتن حمامة وحفل لـ"شواء" لحم الضانى

كانت الفنانة فاتن حمامة تحتفل في عيد الاضحى المبارك من خلال جمع أكبر عدد من صديقاتها وزميلاتها من الوسط الفني في بيتها، وتقيم وليمة عامرة بأشهى انواع اللحم الضاني حيث كانت تفضل شوي اللحم بطرق مختلفة.





ماري منيب مع في "صواني الفتة"

كانت مارى منيب تحتفل بحلول عيد الأضحى المبارك بكل طقوسه المصرية الأصيلة، حيث برعت في إعداد "صواني الفتة" بالخل والثوم حتى غدت من أشهر من يقوم بإعدادها بين زملائها في الوسط الفني.

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فريد شوقي ووليمة اللحم في حديقة منزله بالمهندسين

قالت رانيا فريد شوقي فى أحد الحوارت: "والدي حرص علي التقاليد المصرية الإسلامية وبالتالي ففي يوم عيد الاضحي كان يحرص علي الوقوف علي ذبح الأضحية ويتابع الجزار بنفسه وبعد الانتهاء منها كانت والدتي تعد وليمة من اجود الانواع المصنوعة من اللحم الضأن وتقوم بتجهيزها واعدادها في حديقة فيلا في حي المهندسين".

عبد الفتاح القصرى:

كان الفنان الراحل عبدالفتاح القصرى يحرص على شراء الأضحية ويتناول أكل لحم الضاني ويحرص دائما بشرائه كل عام عجل للأضحية.

محمود عبد العزيز:

أما الفنان الراحل محمود عبد العزيز عن ذكرياته فى فترة الطفولة في عيد الأضحى قال: تتلخص فى صلاة العيد وذبح الأضحية وتوزيعها واجتماع العائلة على مائدة الطعام، أما عندما أصبح له عائلة منفردة لم يتغير شىء فدائما يصطحب زوجته الأولى وابنه إلى الإسكندرية وهى مسقط رأسه لقضاء نفس الطقوس العائلية مع عائلته.



