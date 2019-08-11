شكرا لقرائتكم خبر عن ربع مليار دولار لليخت و45 دولار للبكينى.. تكلفة عيد ميلاد كايلى جينر الـ 22 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر، بعيد ميلادها الـ 22 يوم الجمعة الماضى، على يخت فاخر قيمته بلغت 250 مليون دولار، على احدى شواطئ ايطاليا، يدعى Tranquility.



صورة لليخت من الاعلى

وبحسب تقرير لـ eonline، فإن النجمة الأمريكية صاحبة الـ 22 عاماً، قامت بتأجير اليخت الذي بلغ قيمته ربع مليار دولار، يوم الجمعة الماضي من أجل نزهة عيد ميلادها بصحبه صديقها ترافيس سكوت ونجلتها "ستورمي"، وأفراد من اسرتها وبعض اصدقائها.

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كايلي جينر

كما كشفت الصحيفة الأجنبية، عن قيمة البكيني الذى ارتدته جينر أعلى اليخت والذي بلغ قيمته 45 دولار فقط، من ماركة Sorella thong bikini.