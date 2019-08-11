شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تحضيرات الجزء الثالث من المسلسل العائلى "أبو العروسة".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ المؤلف هانى كمال والشركة المنتجة لمسلسل "أبو العروسة" جلسات العمل، من أجل التحضيرات والاستعدادات للجزء الثالث من المسلسل، الذى حقق نجاحاً كبيراً بجزئيه، حيث أسفرت الجلسات عن الاستقرار على الخطوط الدرامية والشخصيات وملامحها الأساسية، لاسيما أن هناك شخصيات جديدة ستنضم لأسرة المسلسل مع بداية الترشيحات.

وفى سياق متصل، بدأ المؤلف هانى كمال كتابة المعالجة الدرامية الأولى للجزء الثالث، ومن المقرر أن يسلم الحلقات الأولى خلال الأيام المقبلة، للبدء فى ترشيحات الشخصيات الجديدة مباشرة، بالإضافة إلى الشخصيات الجديدة وقصصهم داخل أحداث المسلسل.

ويعرض الجزء الأول من مسلسل "أبو العروسة" حاليا على شاشة قناة DMC، وذلك بناء على طلب جمهور المسلسل، خاصة بعدما حصد اشادات كبيرة من النقاد وجمهور السوشيال ميديا.

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ودارت أحداث الجزء الأول والثانى من المسلسل حول المشكلات داخل الأسرة المصرية بين الآباء والأبناء، نظرًا لاختلاف الأجيال والتطور الكبير الذى طرأ على المجتمع، ويركز المسلسل على الطبقة الوسطى والتحولات التى أصابتها، وشخصية الموظف المصرى وكيف تغيّرت فى الفترة الأخيرة.

وينتمى المسلسل إلى نوعية الـ60 حلقة، وشارك فى بطولته سيد رجب، سوسن بدر، رانيا فريد شوقى، نرمين الفقى، مدحت صالح، محمد عادل، محمود حجازى، كارولين عزمى، وأخرون، ومن إخراج كمال منصور وتأليف هانى كمال.