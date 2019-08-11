هل انفصلت كارول سماحة عن زوجها المصري في هدوء؟

عادت أخبار انفصال الفنانة كارول سماحة عن زوجها رجل الأعمال وليد مصطفى من جديد، وانتشرت بشكل كبير خلال الأيام الماضية في المواقع الفنية ومواقع التواصل الاجتماعي.
أرجع البعض فكرة انفصالها، أنها لم تظهر مع زوجها منذ فترة وتنشر صورها مع أصدقائها فقط، كما ظهرت من دون خاتم الزواج.
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ردت كارول سماحة على هذه الشائعة خلال حوارها عبر إذاعة «ميوزيك» التونسية، وقالت إنها فور وصولها إلى تونس استعداداً لحفلها الذي تحييه ضمن فعاليات مهرجان قرطاج، كان أكثر سؤال يوجه لها حول حقيقة طلاقها.
أكدت كارول سماحة أنها شائعات لا أساس لها من الصحة، وحمدت الله لأنها تعيش حياة أسرية هادئة مع زوجها وابنتهما «تالا».
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أضافت مؤكدة أنها لا تعرف من السبب وراء انطلاق هذه الشائعة، موضحة أن البعض يرجع خلعها لخاتم الزواج إلى انفصالها.
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