مفاجأة: ديزني تعيد تقديم الفيلم الشهير Home alone

أعلنت شركة ديزني أنها ستعيد تقديم فيلم Home Alone (وحدي في المنزل) الذي سبق وتم عرضه في تسعينيات القرن الماضي وحقق نجاحاً باهراً واستمر عرضه على شاشات التلفاز في الدول العربية لأعوام عديدة.

واستطاع الفيلم أن تصل إيراداته إلى 476 مليون دولار، بينما كانت ميزانية الفيلم 18 مليون دولار فقط.

وحسب موقع cnn أن شركة ديزني تمتلك الآن كثيراً من الامتيازات بعد أن اشترت استوديو th Century Fox 20 وهو ما سيدفع ديزني لإعادة تقديم عدد من الأعمال التي قدمتها فوكس.

Home Alone (وحدي في المنزل) هو فيلم كوميدي تم عرضه لأول مرة في نوفمبر 1990، تدور أحداث الفيلم حول "كيفين مكاليستر" وهو ولد في الثامنة من عمره، الذي عن طريق الخطأ يترك وحده في البيت، في الوقت الذي تسافر فيه عائلته في رحلة إلى فرنسا لقضاء عطلة عيد الميلاد، ومدة عرض الفيلم 103 دقائق.