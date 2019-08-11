بالفيديو نقيب الفنانين التونسيين يسخر من إليسا وأصالة وكارول سماحة

في اقسى تصريح له، سخر نقيب الفنانين التونسيين مقداد السهيلي، من الفنانات أصالة وكارول سماحة وإليسا، وقال في مقابلة إذاعية مع اذاعة موازييك، إنّه لو أعطي الملايين، لما ذهب ليشاهد حفلاتهنّ، وقارنهن بالفنانة الراحلة ذكرى مؤكدا ان ما يقدمنه ليس فنا؛ كما شبه اصالة بالمقاولة، ورفض اطلاق لقب ملكة الروماتسية على اليسا.



وقال السهيلي في مقابلة إذاعية، منتقداً الفنانين، إنّ ثمّة مطربين باردين حدّ الصقيع، وبعضهم يتمتّعون بأصوات باهرة، إلا انّهم لا يمسّونه، وأعطى مثالاً عن أصالة نصري التي قال إنّ صوتها يقوده إلى مستشفى الأمراض العصبية، وقارنها بالفنانة الراحلة ذكرى قائلاً "مقارنة بذكرى يجب أن تبيع الليموناضة لا أن تغنّي".



وقال إنّ سبب نجاحها هو عملها الدؤوب وأنّ ثمّة أشخاص يتعاملون معها كمقاولة.



ولدى سؤاله عن إليسا قال "ومن هي إليسا؟ هي لا تمسّني ولا أعرف من لقّبها بملكة الإحساس؟ هذا كلام كبير، إذا كانت إليسا ملكة الإحساس فماذا تكون أم كلثوم".

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وتعليقاً على كون إليسا صاحبة الرقم الأعلى في نسبة المبيعات في شركة "روتانا" قال: "الله يهدي من يشتري ومن يسمع".



وقال إنّه لا يحجب نجاح إليسا، بل يدلي برأيه فحسب، كما وصف كلمات أغانيها بالتافهة وسخر منها.



وعن كارول سماحة قال إنّها ليست بالقنبلة، وأبدى استخفافه بما تقدّمه من فن.



واستثنى من هجومه راغب علامة، الذي قال إنّه نجم يحبّ الجمهور والجمهور يحبّه.