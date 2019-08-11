أصالة لمدربي ذا فويس: الله يعينكم على بعضكم

في تصريح لها على هامش الحفل الذي أحيته في مهرجان صلالة، قالت الفنانة أصالة عن لجنة تحكيم The voice الجديدة "الله يعينكم على بعضكم".

وخصت سميرة سعيد عبر اذاعة اغاني اغاني برسالة قالت فيها: "سميرة سعيد حبيبتي وروحي وبيت سري، أي شيء أفكر فيه أول إنسان يخطر على بالي اشتكيله هي سميرة، الله يوفقها، أنا متأكدة أنها ستضيف للبرنامج".

فيما قالت عن راغب علامة إنه فنان وأستاذ كبير وتحب نظرته للحياة، أما محمد حماقي هو صديق عزيز عليها.

وعن أحلام قالت إنها ستقوم بخبطات إعلامية فهي ملكة الملوك، متمنية لهم التوفيق جميعا.