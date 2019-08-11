محمد رمضان يحيي حفلًا في الساحل الشمالي16 آب

القاهرة - لايف ستايل
يستعد الفنان محمد رمضان لإحياء حفل غنائي في الساحل الشمالى يوم 16 أغسطس المقبل.
ويعد الحفل أول حفل محمد رمضان، في الساحل الشمالي بعد حضوره افتتاح أحد الأماكن هناك، وقام بالغناء وقتها ووعد الحضور بحفل ضخم في الساحل الشمالي.
يذكر أن الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين حذر فيما يختص ببعض الشكاوى المقدمة ضد بعض الفنانين، ومنهم الفنان محمد رمضان، بشأن خلع الملابس مما يثير استهجان الكثيرين، مضيفا أنه لو أراد احتراف الغناء، فلا بد له من المجييء للنقابة والدخول فى اختباراتها والالتزام بقوانينها، وأنه منحه تصريحا بالغناء لمرة واحدة فقط.
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