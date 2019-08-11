أخبار عن انفصال مايلي سايروس وليام هيمسورث

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""الخليج 365"" من بيروت: تناقلت وسائل الإعلام خبراً عن المغنية العالمية مايلي سايروس يفيد بأنها إنفصلت عن زوجها النجم الأسترالي ليام هيمسورث، بعد أشهرٍ من زواجهما رغم قصة الحب الطويلة التي جمعتهما لسنوات. حيث ذكرت مصادر مجلة People الأميركية أن الزوجين قررا الإنفصال للتركيز في عملهما خلال الفترة الراهنة، مع الإشارة إلى أنهما سيواصلان العناية بحيواناتهما معًا.

هذا وأكدت صحيفة The Sun البريطانية أن "سايروس" انفصلت عن زوجها بعد أقل من عام على زواجهما في أواخر سنة 2018 لتحسم بذلك الجدل بصحة الأخبار التي انتشرت عن طلاقها عقب ظهورها بصورةٍ بدون خاتم الزواج عبر حسابها على "إنستغرام" خلال عطلتها في إيطاليا.

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