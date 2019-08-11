شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ميعاد طرح الموسم الرابع من La Casa De Papel والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف القائمون على مسلسل الدراما الإسبانى La Casa De Papel، عن موعد طرح الموسم الرابع الجديد من السلسلة الشهيرة، بعد إعلان الانتهاء من تصويرها أمس بحسب تصريح من الممثل ألفارو مورتى عبر حسابه الشخصى.

وحددت الشبكة المنتجة للمسلسل، يوم 14 يناير القادم، موعد طرح الموسم الجديد من السلسلة، بعد النجاح الكبير الذى حققه الموسم الثالث الذى عرض منذ اسبابيع قليلة، وحصد على أكثر من 38 مليون مشاهدة فى اسبوعه الأول.

وجاء الموسم الثالث فى 8 حلقات، بسرد عودة العصابة مرة أخرى من أجل إعداد خطة جديدة لتهريب أحد أفرادها بعد القبض عليه من قبل قوات الأمن فى إحدى السواحل الإسبانية، بعد فرار العصابة الموسم الماضى بالأموال، بالإضافة إلى ظهور "برلين" مرة أخرى بعد اشتباه موته فى الموسم الأخير.

مسلسل La Casa De Papel من إعداد أليكس بينا، مقسم على موسمين، الموسم الأول تم عرضه محليًا لأول مرة فى 2 مايو 2017 على قناة أنتينا 3 الإسبانية، وانتهى فى 23 نوفمبر 2017، ثم حصلت شبكة أمريكية على حقوق بث الموسم الأول من السلسلة وقامت بعرضها عالميًا فى 20 ديسمبر 2017، على الرغم من أن الموسم تمت إعادة صياغته فى 13 حلقة بدلاً من العدد الأصلى الذى تضمن من تسع حلقات، وهو يعد من المسلسلات الأكثر مشاهدة، فضلا عن حصوله على تقييم 8.3 على موقع إنترنت موفى داتا بيزIMDB.