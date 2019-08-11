شكرا لقرائتكم خبر عن ولاد رزق 2 يصل لـ 12 مليوناً بعد 3 أيام عرض فى السينمات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل فيلم "ولاد رزق 2" – عودة أسود الأرض، للنجم أحمد عز إيرادات بلغت 4,098,172 أمس السبت ليلة وقفة عيد الأضحى، ليصل إجمالى ما حققه الفيلم 12 مليون جنيه ، وذلك خلال 3 أيام عرض فى السينمات، ومن المتوقع أن تتزايد ايرداته خلال الأيام المقبلة، نظرا للأقبال الكبير على الفيلم ، وسجل "ولاد رزق 2"، ومنذ طرح الفيلم فى شباك التذاكر تتزايد ايراداته يومياً من 3 ملايين جنيه حتى 5 ملايين جنيه.

"ولاد رزق 2 – عودة أسود الأرض" يشارك فى بطولته أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وخالد الصاوى وإياد نصار وباسم سمرة ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز وطارق العريان وشركة الطاهر ميديا برودكشن.