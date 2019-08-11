شكرا لقرائتكم خبر عن ما زالت الاحتفالات مستمرة.. كايلى جينر تشكر معجبيها على تهنئتها بعيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كايلي جينر، صورة جديدة لها من احتفالاتها بعيد ميلادها الـ 22 ، عبر حسابها الشخصى منذ قليل.
وحرصت جينر صاحبة الـ 22 عاماً، على شكر كل معجبيها وأصدقائها على تهنئتهم بعيد ميلادها الذى احتفلت به على مدار اليومين الماضيين وسط اصدقائها وعائلتها.
وشاركت جينر متابعيها لحظة بلحظة احتفالاتها بعيد ميلادها الـ 22 أمس عبر الاستوري الخاص بها بموقع الصور الشهير انتسجرام، والتى ارتدت فيه العديد من الملابس المختلفة.
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