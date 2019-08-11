أحمد سعد يشارك جمهوره بصورة جديدة بملابس الاحرام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

شارك المطرب أحمد سعد جمهوره، بصورة جديدة له بملابس أثناء أدائه لمناسك الحج، عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام".

وظهر سعد وهو يرتدي ملابس الإحرام، وعلق على الصورة: "يا رب حج مبرور وذنب مغفور بإذنك يا رب"، ولاقت صورة إعجاب عدد كبير من متابعيه.

يُذكر أن المطرب أحمد سعد ينتظر طرح ألبومه الجديد والمقرر طرحه في موسم الصيف الحالي، ويتعاون فيه مع عدد من الشعراء والملحنين منهم حسام طنطاوي ومعتز أمين.

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