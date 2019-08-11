الكتاب الفائزون بمسابقة "كايرو شو" يحضرون "لير" و"3 أيام في الساحل" بالعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

وجهت إدارة "كايرو شو" الدعوة للكتاب الفائزين بجوائز مسابقتها لأفضل نص مسرحي لحضور مسرحيتيها "الملك لير" و"٣ أيام في الساحل" خلال عروض أسبوع العيد التي تبدأ غدا وتستمر حتى يوم الجمعة المُقبل.

ويحضر الكتاب أكرم مصطفى وأحمد الملواني وأسامة محمد وسامح عثمان مسرحية "٣ أيام في الساحل" لنجم الكوميديا محمد هنيدي يوم الثلاثاء، بينما يحضرون "الملك لير" للنجم الكبير يحيى الفخراني يوم الأربعاء، وسيلتقون نجوم العرضين وصناع "كايرو شو" الذين عادوا مؤخرًا من أولى جولاتهم العربية بالسعودية.

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وأكد مصدر مسئول في "كايرو شو" أنه سيتم خلال هذا الشهر إعلان موعد وتفاصيل الاحتفال الذي سيُقام لتسليم جوائز مسابقة أفضل نص مسرحي التي أعلنت نتائجها أواخر يوليو الماضي.

يُذكر أن مسرحية "الملك لير" هي رائعة شكسبير الخالدة، إخراج تامر كرم وترجمة د. فاطمة موسى، ويشارك الدكتور يحيى الفخراني البطولة نخبة من كبار النجوم، منهم: رانيا فريد شوقي وأحمد فؤاد سليم وريهام عبدالغفور وأحمد عزمي وأيمن الشيوي ونضال الشافعي وناصر سيف وهبة مجدي وحمادة شوشة، والموسيقى التصويرية للموسيقار مصطفى الحلواني وتصميم الأزياء للدكتورة نيفين رأفت.

مسرحية "٣ أيام في الساحل" إخراج مجدي الهواري وتأليف حاتم حسين ويشارك هنيدي بطولتها: بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد ثروت، مها أبو عوف، محمد محمود، ندا موسى وسامية الطرابلسي.