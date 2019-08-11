خاص| حمدي الوزير: تاريخ ميلادي على الإنترنت "غلط"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

كشفت الفنان حمدي الوزير عن وجود خطأ في تاريخ ميلاده المتداول في العديد من وسائل الإعلام وعلى مواقع الإنترنت.

وقال الوزير في تصريحات خاصة لمصراوي إن وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية تتداول أكثر من تاريخ للاحتفال بعيد ميلاده، وأغلبها خطأ.

وأضاف: "المواقع والسوشيال ميديا بتحتفل بعيد ميلادي 3 مرات في سنة"، مؤكدًا وجود العديد من المعلومات المغلوطة على شبكة الإنترنت. وأوضح الوزير أن تاريخ ميلاده الحقيقي يوافق يوم 8 أكتوبر.

وكشف الوزير أنه يتواجد حاليا في مدينة الإسكندرية استعدادا لعرض مسرحيته الجديدة "ريا وسكينة تاني"، التي يشارك في بطولتها بجانب انتصار وبدرية طلبة.