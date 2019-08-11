ندى بسيوني تهنئ الجمهور بعيد الأضحى وتدعوهم لمشاهدة "حمام الست"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: هنأت الفنانة ندى بسيوني الجمهور بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ودعتهم لمشاهدة مسرحيتها الجديدة "حمام الست"، وذلك عبر صفحتها الشخصية بـ"إنستجرام". ‏ونشرت ندى البوستر الدعائي للمسرحية، معلقة "حبايبي وأصدقائي كل سنة وانتم طيبين وربنا يجعل أيامكم كلها فرح وسعادة". Advertisements وتابعت: "إن شاء الله هكون في انتظاركم في مسرحية حمام الست على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية تاني أيام عيد الأضحى المبارك". مسرحية "حمام الست"، تُعرض على مسرح بيرم التونسي، ويشارك في بطولتها مجموعة كبيرة من الفنانين: محمد عز، هاجر الشرنوبي، عبدالله مشرف، زياد يوسف، أحمد السيد، منير فكري صادق.

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