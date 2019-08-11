إيرادات السبت.. "Fast & Furious" الأول و"Crawl" في المركز السادس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نجح فيلم "Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw" في تصدر قائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري، بعدما حقق أمس السبت 10 أغسطس، إيراد قُدر بـ430 ألفًا و152 جنيهًا.

وجاء في المركز الثاني فيلم "The Lion King"بعد تحقيقه 115 ألفًا و627 جنيهًا، واحتل المركز الثالث فيلم "Aladdin" بطولة Will Smith، بعد تحقيقه 64 ألفًا و114 جنيهًا، وحصل على المركز الرابع فيلم " The Angry Birds Movie 2"، محققًا 34 ألفًا و930 جنيهًا.

وذهب المركز الخامس لفيلم "Toy Story 4" بطولة Tom Hanks، بعد تحقيقه 30 ألفًا و14 جنيهًا، وكان المركز السادس من نصيب فيلم "Crawl" بطولة Kaya Scodelario ، محققًا 23 ألفًا و491 جنيها، وفي المركز السابع يأتي فيلم Spider Man بطولة Tom Holland، وبلغت إيراداته 20 ألفًا و768 جنيهًا.

وحصل على المركز الثامن فيلم " Bring The Soul" ووصلت إيراداته لـ8 آلاف و997 جنيهًا، ليصبح المركز التاسع من نصيب فيلم "Annabelle Comes Home" بطولة Vera Farmiga، وحقق أمس 8 آلاف و96 جنيهًا، واحتل المركز العاشر فيلم "Bts World Tour" بعد تحقيقه 7 آلاف و318 جنيهًا.