محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
شاركت منة فضالي جمهورها بصور ظهرت خلالها وهي تستمتع بإجازة عيد الأضحى في الساحل الشمالي، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".
وظهرت منة خلال الصور وهي تجلس على الشاطئ مرتدية كاش مايوه، ومرتدية نظارة شمس، ونالت الصور إعجاب الجمهور.
وعلقت منة على الصور باللغة الإنجليزية، وكتبت: "والسعادة لا تأتي إلا عندما نعتقد أنها ستنجح".
يُذكر أن آخر أعمال الفنانة منة فضالي مسلسل "أفراح إبليس 2"، كما شاركت أيضا في الجزء الخامس من مسلسل "سلسال الدم" ومسلسل "قيد عائلي".
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| منة فضالي تحتفل بعيد الأضحى على الشاطئ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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