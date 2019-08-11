الليلة.. أمينة خليل ضيفة شريف نور الدين بـ"studio1"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تحل مساء اليوم الأحد أول أيام عيد الأضحى، الفنانة أمينة خليل ضيفة على برنامج "studio 1" تقديم الإعلامي شريف نور الدين، والمعروض على قناة مصر الأولى، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساء.

وتتحدث أمينة عن مشوارها الفني منذ بدايتها بالإضافة إلى الحديث عن مسلسلها الأخير "قابيل"، كما تكشف عن تفاصيل فيلم "لص بغداد" المقرر عرضه خلال الفترة المُقبلة.

يُذكر أن برنامج "studio1" من تقديم شريف نور الدين ورويدا هشام، ويتطرق للحديث عن كافة الأحداث الفنية فى مصر والعالم، ويُعرض على شاشة قناة مصر الأولى يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع.