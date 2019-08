المشاهير يشاركون الجمهور بصورهم من صلاة العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

حرص عدد من النجوم على مشاركة الجمهور بصور التقطوها أثناء قيامهم بصلاة عيد الأضحى المبارك، وذلك عبر صفحاتهم الشخصية بموقع "إنستجرام"، ومنهم:

صبري فواز

شارك الفنان صبري فواز الجمهور صورة له وهو يصلي العيد في الساحات الشعبية المخصصة للصلاة.



فادي خفاجة

حرص الفنان فادي خفاجة على مشاركة جمهوره بصورة له خلال أداء صلاة العيد برفقة والده، في أول ظهور له بعد القبض عليه، بسبب انزعاج جيرانه من صوت خروف العيد.



Advertisements

علا الفارس

نشرت المذيعة علا الفارس صورة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بالحجاب خلال أداءها صلاة العيد وكتبت: "ادام الله بهجة أعَيادكم بقُرب مَن تحبّون كُل عَام وأرواحكم في فَرح.. كل عام وأنتم لقلبي الأقرب".



سالي عبدالسلام

نشرت الإعلامية سالي عبد السلام صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، وكتبت: "كل سنة وانتوا طيبين .. عيدكم مبارك عباية العيد كان نفسي اكتب happy eid from all of us بس الحقيقة أهلي كلهم محدش نزل يصلى معايا ومحدش عبرني وانا كنت لوحدي".