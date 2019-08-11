وفاة المطرب الكويتي حمود ناصر إثر أزمة قلبية مفاجئة

توفي، صباح اليوم السبت، الفنان الكويتي حمود ناصر عن عمر ناهز 42 عامًا؛ بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

وأعلنت الإعلامية الكويتية مي العيدان نبأ الوفاة عبر صفحتها على ”إنستغرام“.

وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع نبأ الوفاة، ونعوه بكلمات مؤثرة.

وللفنان حمود العديد من الأعمال الفنية، منها: اطمئن، أنت عالبال، ليش ماتزور وساعات، وتلون وحبيبي وأنهي كلامي والعين وراحت أيامي. وغيرها من الأعمال.