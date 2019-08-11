عبرت الفنانة مي كساب، عن رأيها فيما كتبه الفنان أحمد السعدني عن طليقته أمل سليمان، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصير "تويتر". وكتبت "كساب" في تدوينة عبر حسابها قائلة :"أحمد السعدني النهارده إدي درس للإنسانية درس لكل راجل الدنيا بتغره وبتنسيه دوره في الحياة يا أحمد اعترافك بغلطك شجاعة كبيرة منك ورجولة ربنا يخليك لأولادك ويصبركم علي فراقها". حسابها قائلة :"أحمد السعدني النهارده إدي درس للإنسانية درس لكل راجل الدنيا بتغره وبتنسيه دوره في الحياة يا أحمد اعترافك بغلطك شجاعة كبيرة منك ورجولة ربنا يخليك لأولادك ويصبركم علي فراقها". ويذكر أنه كان كتب الفنان أحمد السعدني رسالة إلى طليقته الراحلة أمل سليمان معبرًا عن حزنه على فراقها ومعترفًا بحبه الشديد لها ولتقصيره معها خلال الفترة الماضية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. مي كساب لـ أحمد السعدني: اعترافك بغلطك شجاعة كبيرة منك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.