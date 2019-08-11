شاهد.. كاظم الساهر يدعم أطفال السرطان

شارك القيصر كاظم الساهر، جمهوره بجموعة من الصور من زيارته لمركز الحسين للسرطان بالأردن، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". وحرص القيصر على التقاط بعض الصور التذكارية معهم، ودعمهم ببعض الكلمات التي تساندهم في رحلة علاجهم. التذكارية معهم، ودعمهم ببعض الكلمات التي تساندهم في رحلة علاجهم. يذكر أن آخر حفلات كاظم الساهر قد أحياها في الأردن ، وشهد الحفل حضور ضخم من جماهيره، مع تفاعل مميز مع ماقدمه من أغنياته المفضلة لديهم ومنها "ليلى، أحبيني". الحفل حضور ضخم من جماهيره، مع تفاعل مميز مع ماقدمه من أغنياته المفضلة لديهم ومنها "ليلى، أحبيني". Advertisements

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