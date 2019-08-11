شاهد.. "كنت مداويني" لهيثم شاكرتقترب من حاجز النصف مليون مشاهدة

اقتربت أغنية "كنت مداويني" للفنان هيثم شاكر من حاجز النصف مليون مشاهدة، وذلك بعد 4 أيام من طرحها على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات:محمد القاياتي، ألحان:محمد

رحيم، توزيع: أحمد إبراهيم، "كنت مداويني" تتضمن ألبوم هيثم الجديد "معرفة قديمة".

ضمن الألبوم 14 أغنية أبرزها"معرفة قديمة، احنا افترقنا، ياحبيبة،

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بابي مفتوح، لحقتيني، كنت مداويني"، وللمرة الأولى يطرح هيثم هذا الكم الغنائي في ألبوماته منذ بداياته، تعاون فيهم مع مجموعة مميزة من الشعراء "أمير طعيمة، بهاء الدين محمد، أيمن بهجت قمر"، ومن الملحنين"عمرو مصطفى، محمد يحيى، محمد النادي"، ومن الموزعين"أحمد إبراهيم، شريف مكاوي".