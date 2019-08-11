"باب موارب" لمصطفى قمر تكسر الرقم القياسي للمشاهدة

اجتاز الفنان مصطفى قمر حاجز الـ 40 ألف مشاهدة بأغنيته الجديدة "باب موارب"، التي طرحت مساء أمس على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات:أسامة مصطفى، ألحان:سامح كريم، توزيع:زوم، وتعتبر "باب موارب" هي ثاني أغنيات مصطفى قمر من ألبومه الجديد "ضحكت ليا" المتوقع

طرحه خلال الفترة المقبلة.

طرح مصطفى قمر مؤخرا أغنية "س من الناس" على "يوتيوب"، وبلغ عدد مشاهداتها أكثر من نصف مليون مشاهدة، الأغنية من كلمات:تامر حسين، ألحان:رامي جمال، توزيع:توما.