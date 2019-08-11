بعد يومين من طرحه.. برومو خيال مآتة يحصد نصف مليون مشاهدة

اقترب البرومو التشويقي لفيلم "خيال مآتة" للفنان أحمد حلمي من حاجز النصف مليون مشاهدة، وذلك بعد يومين فقط من طرحه على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
وبدأ عرض الفيلم في دور العرض السينمائي ابتداءً من اليوم في أول ليالي عيد الأضحى المبارك، ويأتي بعد غياب حلمي عن الساحة السينمائية لمدةتزيد عن 3 سنوات، حيث كانت آخر أفلامه "لف ودوران" الذي عرض عام 2016.
الفيلم من بطولة الفنان حسن حسني، بيومي فؤاد، منة شلبي، خالد الصاوي، ومن تأليف:عبد الرحيم كامل، وإخراج:خالد مرعي.
شاهد الفيديو:
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