مي سليم تهنئ متابعيها بحلول عيد الأضحى المبارك

شاركت الفنانة "مى سليم" صورة لها علي موقع التواصل الأجتماعي"إنستجرام" و هنأت متابعيها ومحبيها بحلول عيد الأضحى المبارك. تألقت "مى سليم" فى الصور بفستان أبيض أوف شولدر مكشوف الكتفين، وشعرها الأشقر المنسدل على كتفيها، وأرتدت قبعة بني محاطة بالؤلؤ الأبيض اللامع.

تعمدت "مي سليم" بعدم وضع أي المكياج واكتفت بوضع أحمر شفاه بينك، وأعجب الكثير بلصورة ومن إطلالتها المميزة دائماً. بفستان أبيض أوف شولدر مكشوف الكتفين، وشعرها الأشقر المنسدل على كتفيها، وأرتدت قبعة بني محاطة بالؤلؤ الأبيض اللامع.تعمدت "مي سليم" بعدم وضع أي المكياج واكتفت بوضع أحمر شفاه بينك، وأعجب الكثير بلصورة ومن إطلالتها المميزة دائماً. وكتبت "مي سليم" علي صورتها:"كل سنة وأنتم طيبين عيد سعيد".



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