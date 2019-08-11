غدًا.. عرض "الملك لير" على مسرح ماركي بالتجمع الخامس

يستعد فريق عمل مسرحية "الملك لير" لبدء العرض على مسرح "ماركي" بكايرو فيستفال سيتي بالتجمع الخامس، وذلك مساء غدًا الأثنين الموافق ثاني أيام عيد الأضحى.

ويذكر أن "الملك لير" رائعة شكسبير الخالدة، إخراج تامر كرم، ترجمة د. فاطمة موسى، يشارك الدكتور يحيى الفخراني البطولة نخبة من كبار النجوم،

منهم: رانيا فريد شوقي، أحمد فؤاد سليم، ريهام عبدالغفور، أحمد عزمي، أيمن الشيوي، نضال الشافعي، ناصر سيف، هبة مجدي، حمادة شوشة، والموسيقى التصويرية للموسيقار مصطفى الحلواني، وتصميم الأزياء للدكتورة نيفين رأفت.