غدًا.. انطلاق عرض "3 أيام في الساحل" بالتجمع الخامس

يستعد فريق عمل مسرحية "3 أيام في الساحل" لبدء العرض على مسرح "كاريرو شو" بالتجمع الخامس، وذلك غدًا الاثنين الموافق ثاني أيام عيد الأضحى. ثاني أيام عيد الأضحى. ويذكر أن مسرحية "3 أيام فى الساحل" إخراج مجدي الهواري وتأليف حاتم حسين، بطولة عدد كبير من نجوم الكوميديا منهم محمد هنيدي، بيومى فؤاد، أحمد فتحي، محمد ثروت، مها أبو عوف، محمد محمود، ندى موسى وسامية الطرابلسى. وتأليف حاتم حسين، بطولة عدد كبير من نجوم الكوميديا منهم محمد هنيدي، بيومى فؤاد، أحمد فتحي، محمد ثروت، مها أبو عوف، محمد محمود، ندى موسى وسامية الطرابلسى.

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