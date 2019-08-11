بالفيديو.. حسين الجسمي يطرح أغنية "مهم جدًا" على يوتيوب

طرح المطرب حسين الجسمى، أحدث أغانيه تحت عنوان "مهم جدا"، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". ويشار إلى أن الأغنية كلمات الشاعر أحمد الصانع، ألحان ورؤية موسيقية لحسين الجسمى، وتوزيع ومكساج حسام كمال. ويذكر أنه كانت آخر أعمال المطرب الإماراتى أغنية "أعز الناس"، كلمات الشاعر سلطان بن محمد رؤية، ألحان حسين الجسمي، توزيع ومكساج وماستر حسام كامل.

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