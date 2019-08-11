يستعد كل من الفنانين محمود الليثى وأحمد شيبة، لإحياء حفلًا غنائيًا ضخمًا، مساء يوم الثلاثاء المقبل الموافق ١٣ أغسطس ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك في أحدالمنتجعات السياحية الشهيرة في الساحل الشمالى.
ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الحادية عشرة مساء ويستمر حتى صباح اليوم التالى،حيث يقدم كل منهما مجموعة من أغانيه المعروفة للجمهور، كما سيشاركهم في الحفل الراقصة ليندا.
ويذكر أن يعرض للمطرب محمود الليثى حاليًا بدور العرض السينمائي فيلم "أنت حبيبى وبس" والذي يشارك في بطولته كل من بوسي وصافيناز.
كانت هذه تفاصيل خبر الثلاثاء.. الليثي وشيبة يحييان حفلًا غنائيًا ضخمًا في الساحل الشمالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.