الثلاثاء.. الليثي وشيبة يحييان حفلًا غنائيًا ضخمًا في الساحل الشمالي

يستعد كل من الفنانين محمود الليثى وأحمد شيبة، لإحياء حفلًا غنائيًا ضخمًا، مساء يوم الثلاثاء المقبل الموافق ١٣ أغسطس ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك في أحد

المنتجعات السياحية الشهيرة في الساحل الشمالى.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الحادية عشرة مساء ويستمر حتى صباح اليوم التالى،

حيث يقدم كل منهما مجموعة من أغانيه المعروفة للجمهور، كما سيشاركهم في الحفل الراقصة ليندا.

ويذكر أن يعرض للمطرب محمود الليثى حاليًا بدور العرض السينمائي فيلم "أنت حبيبى وبس" والذي يشارك في بطولته كل من بوسي وصافيناز.