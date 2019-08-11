مجد موصللي ونادر الأتات يقدمان أجمل حفلات الصيف في منتجع تايغا

Aug 11, 2019
أحيا كل من الفنانين مجد موصللي ونادر الأتات حفلاً غنائياً في منتجع “تايغا” الواقع في “كفرعبيدا” قضاء البترون في محافظة الشمال، وذلك بحضور حشد جماهيري كبير تخطى الـ 800 شخصاً أتوا من مختلف المناطق للاستمتاع بالأجواء الجميلة.
وقدم كل من مجد ونادر باقة منوعة من أجمل اغنياتهما وسط تفاعل أكثر من رائعة من قبل الحضور.
ويحرص منتجع “تايغا” على تقديم أجمل حفلات الصيف حيث سبق وأحيا كل من ملحم زين، فارس كرم، مجد موصللي، ماهر والآن نادر الأتات أجمل السهرات.
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