شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الموسيقيين تقرر منع حفلات كزبرة وحنجرة وشواحة وشطا وحمو بيكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

بدأت نقابة المهن الموسيقية تفعيل قرارها بمنع التعامل مع مطربي المهرجانات أو المطربين غير الأعضاء بالنقابة أو الحاصلين على تصاريح منذ صدور القرار مساء الخميس الماضي.

وأكد الدكتور علاء سلامة عضو مجلس النقابة ورئيس لجنة العمل أنه تم ابلاغ الجهات الأمنية بالفعل، وتم منع حفلات "شواحة" و"كزبرة وحنجرة" "ومجدي شطا" خلال اليومين الماضيين، كما تم إلغاء حفل لـ"حمو بيكا" مساء اليوم أول ايام عيد الاضحى بإحدى القرى السياحية.

Advertisements

وكانت نقابة المهن الموسيقية أصدرت قرارا حذرت فيه جميع الهيئات المصرح لها بإقامة حفلات بمنع التعامل منعاً باتاً لكل من حمو بيكا، مجدى شطا، كزبرة وحنجرة، فرقة الصاوريخ، العفاريت، العصابة، بصلة، الزعيم، وزة مطرية، عمرو حاحا، الديزل، علاء فيفتى، فريق الكعب العالى، شواحة، أبو ليلة، أندرو الحناوي وجميع فرق المهرجانات وجميع من لا يحمل كارنيه نقابة الموسيقيين.

وجاء هذا القرار طبقاً للمادة 5 مكرر من القانون رقم 35 لسنة 1978 والتي تنص على (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 3 شهور وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد عن 20000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول عملاً من الأعمال المهنية المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون ولم يكن من المقيدين بجداول النقابة أو كان ممنوعاً من مزاولة المهنة ما لم يكن حاصلاً على تصريح طبقاً للمادة 5 فقرة رابعة من هذا القانون وتعديلاته بالقانون رقم 8 لسنة 2003 واللائحة الداخلية للنقابة هو المسئول عن الموسيقى والغناء وغيرها ممكن تنص عليهم اللائحة الداخلية للنقابة.

وينبه على جميع المنشآت الحكومية وغير الحكومية والمحلات السياحية والفنادق والقرى بتنفيذ ذلك القرار من تاريخه ومن يخالف هذا القرار يعرض نفسه للمساءلة القانونية.