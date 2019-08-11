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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. شاهد أحمد السقا فى كواليس "العنكبوت" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صور النجم أحمد السقا 3 أيام من مشاهده فى فيلمه الجديد "العنكبوت"، وننشر صور من كواليس المشاهد التى صورها السقا على كوبرى امبابة وروض الفرج ومشاهد خارجية مع المخرج أحمد نادر جلال.
ويستكمل السقا تصوير الفيلم بعد انتهاء أجازة عيد الأضحى الحالى فى الديكورات الخاصة بالعمل، حيث من المقرر طرحه بدور العرض السينمائى فى موسم أفلام رأس السنة المقبل.
والفيلم يشارك فى بطولته كل من منى زكى والفنان التونسى ظافر العابدين وشيرين رضا بجانب السقا، إلى فريق العمل، ومازالت أسرة الفيلم تبرم باقى التعاقدات، حيث وضع المخرج أحمد نادر جلال قائمة بأسماء المرشحين، ويتم التعاقد معهم خلال الأيام المقبلة.
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